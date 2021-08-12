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Міноборони планує добудувати фрегат "Володимир Великий": замінить "Сагайдачного"

Четвер, 12 серпня 2021, 12:12
Міноборони планує добудувати фрегат Володимир Великий: замінить Сагайдачного
Фото armyinform.com.ua

Міністерство оборони опрацьовує питання добудови корабля "Володимир Великий", який зможе  замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" у бойовому складі Військово-Морських Сил ЗСУ.

Джерело: Міноборони

Пряма мова міністра оброни Андрія Тарана: "Спільно з Генеральним штабом ЗСУ опрацьовується питання добудови корабля вже за класом "фрегат". У такому форматі в майбутньому "Володимир Великий" зможе замінити в бойовому складі ВМС ЗСУ "Гетьмана Сагайдачного"".

Деталі: Нині готовність "Володимира Великого" складає 17%, а його елементи перебувають на території колишнього ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод".

Зокрема, виготовлено блоки 1-7 основного корпусу корабля та блок 8 надбудови корабля. Також  закуплено частину обладнання вітчизняного та іноземного виробництва.

За останніми оцінками, на добудову "Володимира Великого" необхідно близько 8,3 млрд. гривень без урахування боєкомплекту.

За словами Тарана, складові та комплектуючі частини корабля з метою їх збереження та подальшої добудови судна перемістять на потужності одного із вітчизняних суднобудівних заводів. На це знадобиться близько 4 місяців.

Міністр також повідомив, що загальна сума коштів, які вже вкладені у будівництво та проектування "Володимира Великого", складає майже 569 мільйонів гривень (при курсі 1 долар –8 гривень).

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Українська правда

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Теми: Мінобороникораблі
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