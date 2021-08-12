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Минобороны планирует достроить фрегат "Владимир Великий": заменит "Сагайдачного"

Четверг, 12 августа 2021, 12:12
Минобороны планирует достроить фрегат Владимир Великий: заменит Сагайдачного
Фото armyinform.com.ua

Министерство обороны прорабатывает вопрос достройки корабля "Владимир Великий", который сможет заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" в боевом составе Военно-Морских Сил ВСУ.

Источник: Минобороны

Прямая речь министра обороны Андрея Тарана: "Совместно с Генеральным штабом ВСУ прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМС ВСУ "Гетьмана Сагайдачного"".

Детали: Сейчас готовность "Владимира Великого" составляет 17%, а его элементы находятся на территории бывшего ПАО "Черноморский судостроительный завод".

В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля. Также закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства.

По последним оценкам, на достройку "Владимира Великого" необходимо около 8,3 млрд гривен без учета боекомплекта.

По словам Тарана, составляющие и комплектующие части корабля с целью их сохранения и дальнейшей достройки судна переместят на мощности одного из отечественных судостроительных заводов. На это потребуется около 4 месяцев.

Министр также сообщил, что общая сумма средств, которые уже вложены в строительство и проектирование "Владимира Великого", составляет почти 569 миллионов гривен (при курсе 1 доллар – 8 гривен).

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Украинская правда
Темы: Минобороныкорабли
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