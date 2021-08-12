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Найближчі дні потішать теплом, але на порозі - африканська спека

Четвер, 12 серпня 2021, 12:19
Найближчі дні потішать теплом, але на порозі - африканська спека
Ельдар Сарахман, УП

У найближчі дні в Україні збережеться тепла і суха погода, невеликі дощі з грозами очікуються лише на південному сході.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталія Діденко в Facebook

Деталі: У п'ятницю в Україні переважно без опадів, лише в Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни 16-21°, вдень 23-29°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°.

У Києві 13 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

У суботу в Україні також переважно без опадів, лише на крайньому південному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, на півдні країни до 17°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°.

У столиці 13 серпня - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Пряма мова Діденко: "Така комфортна картинка повисить в нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30 +35 градусів".

Додатково: 12 серпня на 8.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 23-28°, в Дніпрі в межах Києва 22°.

Теми: погода
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