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Ближайшие дни порадуют теплом, но на пороге - африканская жара

Четверг, 12 августа 2021, 12:19
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, небольшие дожди с грозами ожидаются только на юго-востоке.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В пятницу в Украине преимущественно без осадков, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 16-21°, днем 23-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

В Киеве 13 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

В субботу в Украине также преимущественно без осадков, лишь на крайнем юго-востоке страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на юге страны до 17°; днём 23-28°, на Закарпатье до 30°.

В столице 13 августа - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

Прямая речь Диденко: "Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16-го августа, в Украине начнет заходить жара африканского происхождения. Придут +30 +35 градусов".

Дополнительно: 12 августа на 8.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Темы: погода
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