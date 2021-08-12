Україна може увійти в ТОП-10 світових експортерів зброї – очільник "Укроборонпрому"

Україна має всі можливості, щоб найближчим часом увійти в ТОП-10 світових експортерів озброєння.

Джерело: директор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз Україна входить в двадцятку найбільших світових експортерів зброї, і ми маємо всі тенденції до того, щоб найближчим часом увійти в десятку. А "Укроборонпром" в цьому році повернувся в сотню найбільших оборонно-промислових компаній світу".

Деталі: Гусєв також відзначив, що Україна має зосередитись на створенні озброєння для асиметричного стримування можливої агресії. Йдеться про ракетну програму, систему кібербезпеки та безпілотники.