Украина может войти в ТОП-10 мировых экспортеров оружия – глава "Укроборонпрома"

Украина имеет все возможности, чтобы в ближайшее время войти в ТОП-10 мировых экспортеров вооружения.

Источник: директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев во время Международного оборонного инвестиционного форума, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров оружия, и мы имеем все тенденции к тому, чтобы в ближайшее время войти в десятку. А "Укроборонпром" в этом году вернулся в сотню крупнейших оборонно-промышленных компаний мира".

Детали: Гусев также отметил, что Украина должна сосредоточиться на создании вооружения для асимметричного сдерживания возможной агрессии. Речь идет о ракетной программе, системе кибербезопасности и беспилотниках.