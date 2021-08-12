Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина может войти в ТОП-10 мировых экспортеров оружия – глава "Укроборонпрома"

Четверг, 12 августа 2021, 13:23

Украина имеет все возможности, чтобы в ближайшее время войти в ТОП-10 мировых экспортеров вооружения.

Источник: директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев во время Международного оборонного инвестиционного форума, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров оружия, и мы имеем все тенденции к тому, чтобы в ближайшее время войти в десятку. А "Укроборонпром" в этом году вернулся в сотню крупнейших оборонно-промышленных компаний мира".

Детали: Гусев также отметил, что Украина должна сосредоточиться на создании вооружения для асимметричного сдерживания возможной агрессии. Речь идет о ракетной программе, системе кибербезопасности и беспилотниках.

Темы: Укроборонпроморужие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымского моста"

фотоПоставляли минудобрения из России: компанию уличили в неуплате миллиардных налогов

фотоВ Германии в квартире предполагаемого шпиона РФ нашли российские флаги и нашивку "Беркута"

фотоДанилов готовит заседание СНБО по вопросам облесения Украины

"Совковость" в прошлом: министр обороны о параде ко Дню Независимости

Все новости...
Укроборонпром
Аналитики указали на недостатки закона о трансформации "Укроборонпрома"
Военным передали модернизированный истребитель МиГ-29
Укроборонпром: реформа или смерть
Последние новости
21:49
фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио
21:30
Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком - СМИ
21:12
Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции
20:44
фотоВ Киеве застройщик возводит дополнительные этажи к заселенному ЖК
20:28
фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымского моста"
20:02
Кибератака на МИД Литвы: президент допускает, что хакеры получили доступ к секретным документам
19:43
Курс гривни к доллару немного укрепился
19:25
Оккупанты ранили еще одного украинского воина
18:59
За места в парламенте Германии будут бороться 47 партий
18:41
АМКУ оштрафовал "Прозорро.Продажи" на 54 тысячи: компания обжалует штраф в суде
Все новости...