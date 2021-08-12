Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Київщині почали знижувати вартість проїзду – КОДА

Четвер, 12 серпня 2021, 13:32
Фото poglyad.tv

Київська обладміністрація повідомляє, що перевізники області почали знижувати тарифи на проїзд в приміському пасажирському транспорті після діалогу з владою.

Джерело: сайт КОДА

Пряма мова голови Київської ОДА Василя Володіна: "Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи".   

Деталі: Повідомляється, що проїзд подешевшав на маршрутах: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків – Київ; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – АС Київ; Крюківщина – АС Південна.

У КОДА підкреслили, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

Передісторія:

  • За даними КОДА, 6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, на якій вони домовилися про зниження тарифів, піднятих у 2021 році. Зокрема, домовилися, що підвищення не може перевищувати 15-18%.
  • У лютому вартість проїзду у громадському транспорті Київської області зросла на 2-5 гривень.

Українська правда
Теми: Київська областьтранспортціни


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗаступника мера Миколаєва взяли під варту з заставою

відеоТаліби заявили про захоплення другого та третього за населенням міст Афганістану

фото, відеоУкраїнську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо

Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині

фото, відеоУ Криму затопило трасу, яка веде до "кримського мосту"

фотоПостачали міндобрива з Росії: компанію викрили на несплаті мільярдних податків

Усі новини...
Київська область
Кому дістались "сімейні" скарби Януковича. Частина 2. Сухолуччя 
ЕксСБУшник організував банду, яка нападала на суддів і чиновників
На Київщині здирали хабарі з ветеранів АТО/ООС за інвалідність
Останні новини
00:17
Президент Польщі підтвердив участь у "Кримській платформі"
23:58
відеоЗаступника мера Миколаєва взяли під варту з заставою
23:32
США планують схвалити третє щеплення від COVID-19 для окремих категорій громадян
23:10
ВООЗ створить ще одну групу для вивчення походження COVID
22:47
МЗС закликає українців негайно їхати з Афганістану
22:23
відеоТаліби заявили про захоплення другого та третього за населенням міст Афганістану
22:08
Новини економіки: мережа російських супермаркетів, "велике будівництво" в Укрзалізниці
21:49
фото, відеоУкраїнську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо
21:30
Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком - ЗМІ
21:12
Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині
Усі новини...