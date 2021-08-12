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На Київщині почали знижувати вартість проїзду – КОДА

Четвер, 12 серпня 2021, 13:32
На Київщині почали знижувати вартість проїзду – КОДА
Фото poglyad.tv

Київська обладміністрація повідомляє, що перевізники області почали знижувати тарифи на проїзд в приміському пасажирському транспорті після діалогу з владою.

Джерело: сайт КОДА

Пряма мова голови Київської ОДА Василя Володіна: "Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи".   

Деталі: Повідомляється, що проїзд подешевшав на маршрутах: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків – Київ; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – АС Київ; Крюківщина – АС Південна.

У КОДА підкреслили, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

Передісторія:

  • За даними КОДА, 6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, на якій вони домовилися про зниження тарифів, піднятих у 2021 році. Зокрема, домовилися, що підвищення не може перевищувати 15-18%.
  • У лютому вартість проїзду у громадському транспорті Київської області зросла на 2-5 гривень.

Українська правда

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Теми: Київська областьтранспортціни
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