На Київщині почали знижувати вартість проїзду – КОДА

Київська обладміністрація повідомляє, що перевізники області почали знижувати тарифи на проїзд в приміському пасажирському транспорті після діалогу з владою.

Джерело: сайт КОДА

Пряма мова голови Київської ОДА Василя Володіна: "Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи".

Деталі: Повідомляється, що проїзд подешевшав на маршрутах: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків – Київ; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – АС Київ; Крюківщина – АС Південна.

У КОДА підкреслили, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

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