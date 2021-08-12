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В Киевской области начали снижать стоимость проезда – КОДА

Четверг, 12 августа 2021, 13:32
Фото poglyad.tv

Киевская обладминистрация сообщает, что перевозчики области начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте после диалога с властью.

Источник: сайт КОГА

Прямая речь главы Киевской ОГА Василия Володина: "Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы".

Детали: Сообщается, что проезд подешевел на маршрутах Вишневое – Киев; Боярка – Киев; Васильков – Киев; Кривое Озеро – Киев; Ирпень – Киев; Чабаны – Киев; Петровское – Киев; Крюковщина – АС Киев; Крюковщина – АС Южная.

В КОГА отметили, что увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

Предыстория:

  • По данным КОГА, 6 августа глава области провел встречу с перевозчиками, на которой они договорились о снижении тарифов, поднятых в 2021 году. В частности, договорились, что повышение не может превышать 15-18%.
  • В феврале стоимость проезда в общественном транспорте Киевской области выросла на 2-5 гривен.

Украинская правда
Темы: Киевская областьтранспортцены
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