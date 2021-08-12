Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Магучіх про фото з росіянкою: "Не було ніякої політичної позиції"

Четвер, 12 серпня 2021, 13:36
СКРІНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ, OKSI GRYTSIUK/TWITTER

Призерка Олімпіади в Токіо, 19-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх заявила після прибуття в Україну, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала "жодної політичної позиції".

Джерело: спортсменка у коментарі журналістам в аеропорту "Бориспіль" 12 серпня, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я представляю Україну на міжнародних змаганнях з 2017 року. Пишаюся тим, що підіймаю український прапор та виконую наш гімн. Я готувалася до Олімпіади, і ця медаль для мене дуже важлива. Ці змагання були складні фізично та емоційно… На те є причини. Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну, і в цьому не було ніякої політичної позиції…

Ми просто привіталися за олімпійською традицією. Я дуже шаную воїнів, які тримають оборону на фронті, щоб ми, спортсмени, могли виступати на міжнародній арені".

Деталі: За словами Ярослави, вона усвідомлює, що між Україною та Росією триває війна.

28-річна російська спортсменка Марія Ласіцкене (дівоче прізвище – Кучина), яка перемогла в секторі для стрибків у висоту в Токіо, є лояльною до чинної влади громадянкою своєї країни. Вона є капітаном Збройних сил Росії, а в 2018 році була довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУкраїнську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо

Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині

фото, відеоУ Криму затопило трасу, яка веде до "кримського мосту"

фотоПостачали міндобрива з Росії: компанію викрили на несплаті мільярдних податків

фотоВ Німеччині у квартирі ймовірного шпигуна РФ знайшли російські прапори і нашивку "Беркуту"

фотоДанілов готує засідання РНБО щодо залісення України

Усі новини...
Останні новини
23:10
ВООЗ створить ще одну групу для вивчення походження COVID
22:47
МЗС закликає українців негайно їхати з Афганістану
22:23
відеоТаліби заявили про захоплення другого та третього за населенням міст Афганістану
22:08
Новини економіки: мережа російських супермаркетів, "велике будівництво" в Укрзалізниці
21:49
фото, відеоУкраїнську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо
21:30
Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком - ЗМІ
21:12
Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині
20:44
фотоУ Києві забудовник зводить додаткові поверхи до заселеного ЖК
20:28
фото, відеоУ Криму затопило трасу, яка веде до "кримського мосту"
20:02
Кібератака на МЗС Литви: президент допускає, що хакери отримали доступ до таємних документів
Усі новини...