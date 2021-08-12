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Магучіх про фото з росіянкою: "Не було ніякої політичної позиції"

Четвер, 12 серпня 2021, 13:36
Магучіх про фото з росіянкою: Не було ніякої політичної позиції
СКРІНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ, OKSI GRYTSIUK/TWITTER

Призерка Олімпіади в Токіо, 19-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх заявила після прибуття в Україну, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала "жодної політичної позиції".

Джерело: спортсменка у коментарі журналістам в аеропорту "Бориспіль" 12 серпня, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я представляю Україну на міжнародних змаганнях з 2017 року. Пишаюся тим, що підіймаю український прапор та виконую наш гімн. Я готувалася до Олімпіади, і ця медаль для мене дуже важлива. Ці змагання були складні фізично та емоційно… На те є причини. Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну, і в цьому не було ніякої політичної позиції…

Ми просто привіталися за олімпійською традицією. Я дуже шаную воїнів, які тримають оборону на фронті, щоб ми, спортсмени, могли виступати на міжнародній арені".

Деталі: За словами Ярослави, вона усвідомлює, що між Україною та Росією триває війна.

28-річна російська спортсменка Марія Ласіцкене (дівоче прізвище – Кучина), яка перемогла в секторі для стрибків у висоту в Токіо, є лояльною до чинної влади громадянкою своєї країни. Вона є капітаном Збройних сил Росії, а в 2018 році була довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.

"Українська правда" у Threads

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