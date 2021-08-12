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Магучих о фото с россиянкой: "Не было никакой политической позиции"

Четверг, 12 августа 2021, 13:36
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ, OKSI GRYTSIUK/TWITTER

Призер Олимпиады в Токио, 19-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила по прибытии в Украину, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала "никакой политической позиции".

Источник: спортсменка в комментарии журналистам в аэропорту "Борисполь" 12 августа, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я представляю Украину на международных соревнованиях с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю украинский флаг и исполняю наш гимн. Я готовилась к Олимпиаде, и эта медаль для меня очень важна. Эти соревнования были сложные физически и эмоционально... На то есть причины. После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга, и в этом не было никакой политической позиции...

Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Я очень уважаю воинов, которые держат оборону на фронте, чтобы мы, спортсмены, могли выступать на международной арене".

Детали: По словам Ярославы, она осознает, что между Украиной и Россией идет война.

28-летняя российская спортсменка Мария Ласицкене (девичья фамилия - Кучина), которая победила в секторе для прыжков в высоту в Токио, является лояльной к действующей власти гражданкой своей страны. Она является капитаном Вооруженных сил России, а в 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России.

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