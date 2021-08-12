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У центрі Києва перекриють рух на 3 дні через зйомки "1+1"

Четвер, 12 серпня 2021, 14:54
Фото myvin.com.ua

Із 23 до 25 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту через зйомки каналу "1+1" до Дня Незалежності.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі столиці проводитимуть зйомки до Дня Незалежності".

Деталі: У зв’язку із цим із 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту:

  • на території Золотоворітського скверу,
  • вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
  • вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).

Директор департаменту новин 1+1 media Сергій Попов уточнив "Українській правді", що рух вулицями у центрі міста для зйомок "1+1" обмежать в уже перекритому кварталі.

Він пояснив, що у ці дні у столиці відбуватиметься низка подій – таких як підготовка до параду до Дня Незалежності, саміт перших леді і джентльменів тощо – тому рух у центрі  міста уже буде перекритим.

Передісторія: 

  • 18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ, у зв’язку з чим передбачені масштабні перекриття руху транспорту, також рух перекриватимуть у День Незалежності.

Українська правда
Теми: КиївдорогиДень Незалежностісвяткування


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