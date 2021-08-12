У центрі Києва перекриють рух на 3 дні через зйомки "1+1"
Четвер, 12 серпня 2021, 14:54
Із 23 до 25 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту через зйомки каналу "1+1" до Дня Незалежності.
Джерело: сайт Київської адміністрації
Дослівно: "Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі столиці проводитимуть зйомки до Дня Незалежності".
Деталі: У зв’язку із цим із 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту:
- на території Золотоворітського скверу,
- вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
- вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).
Директор департаменту новин 1+1 media Сергій Попов уточнив "Українській правді", що рух вулицями у центрі міста для зйомок "1+1" обмежать в уже перекритому кварталі.
Він пояснив, що у ці дні у столиці відбуватиметься низка подій – таких як підготовка до параду до Дня Незалежності, саміт перших леді і джентльменів тощо – тому рух у центрі міста уже буде перекритим.
Передісторія:
- 18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ, у зв’язку з чим передбачені масштабні перекриття руху транспорту, також рух перекриватимуть у День Незалежності.
Українська правда