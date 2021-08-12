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У Харкові виготовили танк "Оплот": братиме участь у параді

Четвер, 12 серпня 2021, 15:33
У Харкові виготовили танк Оплот: братиме участь у параді
Тут і далі фото Укрінформа

Держпідприємство "Завод імені Малишева" виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт", він візьме участь у параді до Дня Незалежності.

Джерело: Укрінформ з посиланням на пресслужбу підприємства

Деталі: Повідомляється, що бойова машина повністю готова для участі у військовому параді до 30-річчя Дня Незалежності. Найближчим часом її відправлять до Києва.

 

У подальшому танк братиме активну участь у презентаційних показах своїх бойових можливостей для потенційних замовників.

Передісторія:

  • У військовому параді 24 серпня планується участь понад 5 тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

"Українська правда" у Threads

Теми: святкуванняЗбройні сили
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