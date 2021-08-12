У Харкові виготовили танк "Оплот": братиме участь у параді

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Держпідприємство "Завод імені Малишева" виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт", він візьме участь у параді до Дня Незалежності.

Джерело: Укрінформ з посиланням на пресслужбу підприємства

Деталі: Повідомляється, що бойова машина повністю готова для участі у військовому параді до 30-річчя Дня Незалежності. Найближчим часом її відправлять до Києва.

У подальшому танк братиме активну участь у презентаційних показах своїх бойових можливостей для потенційних замовників.

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