У Харкові виготовили танк "Оплот": братиме участь у параді
Четвер, 12 серпня 2021, 15:33
Держпідприємство "Завод імені Малишева" виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт", він візьме участь у параді до Дня Незалежності.
Джерело: Укрінформ з посиланням на пресслужбу підприємства
Деталі: Повідомляється, що бойова машина повністю готова для участі у військовому параді до 30-річчя Дня Незалежності. Найближчим часом її відправлять до Києва.
У подальшому танк братиме активну участь у презентаційних показах своїх бойових можливостей для потенційних замовників.
Передісторія:
- У військовому параді 24 серпня планується участь понад 5 тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.