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В Харькове изготовили танк "Оплот": примет участие в параде

Четверг, 12 августа 2021, 15:33
В Харькове изготовили танк Оплот: примет участие в параде
Здесь и далее фото Укринформа

Госпредприятие "Завод имени Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт", он примет участие в параде ко Дню Независимости.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-службу предприятия

Детали: Сообщается, что боевая машина полностью готова для участия в военном параде к 30-летию Дня Независимости. В ближайшее время ее отправят в Киев.

 

В дальнейшем танк будет принимать активное участие в презентационных показах своих боевых возможностей для потенциальных заказчиков.

Предыстория:

  • В военном параде 24 августа планируется участие более 5000 военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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Темы: празднованияВооруженные силы
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