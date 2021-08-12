В Харькове изготовили танк "Оплот": примет участие в параде
Четверг, 12 августа 2021, 15:33
Госпредприятие "Завод имени Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт", он примет участие в параде ко Дню Независимости.
Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-службу предприятия
Детали: Сообщается, что боевая машина полностью готова для участия в военном параде к 30-летию Дня Независимости. В ближайшее время ее отправят в Киев.
В дальнейшем танк будет принимать активное участие в презентационных показах своих боевых возможностей для потенциальных заказчиков.
Предыстория:
- В военном параде 24 августа планируется участие более 5000 военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.