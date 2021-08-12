В Харькове изготовили танк "Оплот": примет участие в параде

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Госпредприятие "Завод имени Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт", он примет участие в параде ко Дню Независимости.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-службу предприятия

Детали: Сообщается, что боевая машина полностью готова для участия в военном параде к 30-летию Дня Независимости. В ближайшее время ее отправят в Киев.

В дальнейшем танк будет принимать активное участие в презентационных показах своих боевых возможностей для потенциальных заказчиков.

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