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Лавров приїхав до Криму, злива сплутала йому плани

Четвер, 12 серпня 2021, 15:35
Лавров приїхав до Криму, злива сплутала йому плани

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, він зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку.

Джерело: "Радіо Свобода", "Крыминформ"

Деталі: Організатори повідомили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по "Тавриді".

У російському МЗС повідомляли, що Лавров буде спілкуватися з учасниками форуму в Судаку близько двох годин.

Учасники арт-кластеру "Таврида" приготували для Лаврова "Гастрономічну карту Росії".

Довідка: Російський молодіжний освітній форум "Таврида" відкрили в 2014 році, після окупації Росією українського Криму.

До цього у Росії відмовилися від проведення аналогічного форуму "Селігер", який також підтримувала і фінансувала російська влада. 

Ініціатива створення "Тавриди" належить Загальноросійському народному фронту – провладному суспільно-політичного руху.

Незважаючи на численні протести місцевих жителів і активістів, в окупованому Криму триває освоєння території бухти Капсель під арт-кластер "Таврида".

"Українська правда" в Threads

Теми: КримЛавров
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