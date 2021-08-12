Лавров приїхав до Криму, злива сплутала йому плани
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, він зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку.
Джерело: "Радіо Свобода", "Крыминформ"
Деталі: Організатори повідомили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по "Тавриді".
У російському МЗС повідомляли, що Лавров буде спілкуватися з учасниками форуму в Судаку близько двох годин.
Учасники арт-кластеру "Таврида" приготували для Лаврова "Гастрономічну карту Росії".
Довідка: Російський молодіжний освітній форум "Таврида" відкрили в 2014 році, після окупації Росією українського Криму.
До цього у Росії відмовилися від проведення аналогічного форуму "Селігер", який також підтримувала і фінансувала російська влада.
Ініціатива створення "Тавриди" належить Загальноросійському народному фронту – провладному суспільно-політичного руху.
Незважаючи на численні протести місцевих жителів і активістів, в окупованому Криму триває освоєння території бухти Капсель під арт-кластер "Таврида".