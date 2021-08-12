Лавров приехал в Крым, ливень спутал ему планы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, он встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.
Источник: "Радио Свобода", "Крыминформ"
Детали: Организаторы сообщили, что ливень помешал провести для Лаврова экскурсию по "Тавриде".
В российском МИДе сообщали, что Лавров будет общаться с участниками форума в Судаке около двух часов.
Участники арт-кластера "Таврида" приготовили для Лаврова "Гастрономическую карту России".
Справка: Российский молодежный образовательный форум "Таврида" открыли в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма.
До этого в России отказались от проведения аналогичного форума "Селигер", который также поддерживали и финансировали российские власти.
Инициатива создания "Тавриды" принадлежит Общероссийскому народному фронту – провластному общественно-политическому движению.
Несмотря на многочисленные протесты местных жителей и активистов, в оккупированном Крыму продолжается освоение территории бухты Капсель под арт-кластер "Таврида".