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Лавров приехал в Крым, ливень спутал ему планы

Четверг, 12 августа 2021, 15:35
Лавров приехал в Крым, ливень спутал ему планы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, он встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.

Источник: "Радио Свобода", "Крыминформ"

Детали: Организаторы сообщили, что ливень помешал провести для Лаврова экскурсию по "Тавриде".

В российском МИДе сообщали, что Лавров будет общаться с участниками форума в Судаке около двух часов.

Участники арт-кластера "Таврида" приготовили для Лаврова "Гастрономическую карту России".

Справка: Российский молодежный образовательный форум "Таврида" открыли в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма.

До этого в России отказались от проведения аналогичного форума "Селигер", который также поддерживали и финансировали российские власти.

Инициатива создания "Тавриды" принадлежит Общероссийскому народному фронту – провластному общественно-политическому движению.

Несмотря на многочисленные протесты местных жителей и активистов, в оккупированном Крыму продолжается освоение территории бухты Капсель под арт-кластер "Таврида".

Темы: КрымЛавров
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