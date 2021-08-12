Повені на півночі Туреччини: кількість жертв зросла до 9

Внаслідок сильних дощів і повеней у північних причорноморських провінціях Туреччини вже дев’ять підтверджених загиблих, одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

На ранок 12 серпня підтверджена кількість жертв складала шість осіб. Згодом надійшли повідомлення про загибель ще трьох людей у провінції Кастамону. Одна людина з провінції Бартин, 85-річна жінка, вважається зниклою безвісти, повідомили в Агентстві з надзвичайних ситуацій (AFAD).

Тринадцять людей потрапили до лікарні після обвалу моста, по якому вони проїздили на автомобілях.

Внаслідок стихії знеструмлені десятки сіл у районі Улус, довелося евакуювати лікарню в місті Аянчик провінії Сіноп.

У районах стихійного лиха продовжують роботу рятувальники та волонтери турецького Червоного півмісяця. В Аянчику евакуювали гелікоптерами близько 20 людей, заблокованих у своїх будинках.

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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