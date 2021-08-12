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Наводнения на севере Турции: число жертв возросло до 9

Четверг, 12 августа 2021, 15:41
Наводнения на севере Турции: число жертв возросло до 9
Фото dailysabah.com

В результате сильных дождей и наводнений в северных причерноморских провинциях Турции уже девять подтвержденных погибших, один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

На утро 12 августа подтвержденное число жертв составляло шесть человек. Впоследствии поступили сообщения о гибели еще трех человек в провинции Кастамону. Один человек из провинции Бартын, 85-летняя женщина, считается пропавшей без вести, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Тринадцать человек попали в больницу после обрушения моста, по которому они проезжали на автомобилях.

В результате стихии обесточены десятки сел в районе Улус, пришлось эвакуировать больницу в городе Аянджик провинии Синоп.

В районах стихийного бедствия продолжают работу спасатели и волонтеры турецкого Красного полумесяца. В Аянджике эвакуировали вертолетами около 20 человек, заблокированных в своих домах.

Напомним, на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам.

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Темы: Турцияпогодастихийное бедствие
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