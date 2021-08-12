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Екскандидата у президенти затримали у Білорусі

Четвер, 12 серпня 2021, 15:45
Екскандидата у президенти затримали у Білорусі
Фото: Tut.BY

Колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики. 

Джерело: Правозахисний центр "Вясна

Деталі: Дмитрієв – є співголовою громадської організації "Говори правду", членом оргкомітету "Нашої партії". 

Силовики затримали його вранці. Водночас досі невідомо, з якої причини його забрали та де він перебуває.  

"Говори правду" – об’єднання, яке розпочало в Білорусі кампанію на основі якої в президенти балотувались кілька осіб в різні роки.  

Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року режим Олександра Лукашенка розправився майже з усіма політичними опонентами. Зокрема, Світлана Тихановська виїхала із країни, її чоловік, який хотів балотуватись перебуває у в’язниці, Марія Колесникова сидить в СІЗО, а Віктора Бабарико судять. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьопозиція
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