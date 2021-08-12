Екскандидата у президенти затримали у Білорусі

Колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики.

Джерело: Правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Дмитрієв – є співголовою громадської організації "Говори правду", членом оргкомітету "Нашої партії".

Силовики затримали його вранці. Водночас досі невідомо, з якої причини його забрали та де він перебуває.

"Говори правду" – об’єднання, яке розпочало в Білорусі кампанію на основі якої в президенти балотувались кілька осіб в різні роки.

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