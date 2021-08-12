Екскандидата у президенти затримали у Білорусі
Четвер, 12 серпня 2021, 15:45
Колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики.
Джерело: Правозахисний центр "Вясна"
Деталі: Дмитрієв – є співголовою громадської організації "Говори правду", членом оргкомітету "Нашої партії".
Силовики затримали його вранці. Водночас досі невідомо, з якої причини його забрали та де він перебуває.
"Говори правду" – об’єднання, яке розпочало в Білорусі кампанію на основі якої в президенти балотувались кілька осіб в різні роки.
Нагадаємо:
- Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року режим Олександра Лукашенка розправився майже з усіма політичними опонентами. Зокрема, Світлана Тихановська виїхала із країни, її чоловік, який хотів балотуватись перебуває у в’язниці, Марія Колесникова сидить в СІЗО, а Віктора Бабарико судять.