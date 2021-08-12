Экс-кандидата в президенты задержали в Беларуси
Четверг, 12 августа 2021, 15:45
Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики.
Источник: Правозащитный центр "Вясна"
Детали: Дмитриев – является сопредседателем общественной организации "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии".
Силовики задержали его утром. В то же время до сих пор неизвестно, по какой причине его забрали и где он находится.
"Говори правду" – объединение, которое начало в Беларуси кампанию на основе которой в президенты баллотировались несколько человек в разные годы.
Напомним:
- После выборов президента Беларуси в августе 2020 режим Александра Лукашенко расправился почти со всеми политическими оппонентами. В частности, Светлана Тихановська выехала из страны, ее муж, который хотел баллотироваться находится в тюрьме, Мария Колесникова сидит в СИЗО, а Виктора Бабарыка судят.