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Экс-кандидата в президенты задержали в Беларуси

Четверг, 12 августа 2021, 15:45
Экс-кандидата в президенты задержали в Беларуси
Фото: Tut.BY

Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики.

Источник: Правозащитный центр "Вясна"

Детали: Дмитриев – является сопредседателем общественной организации "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии".

Силовики задержали его утром. В то же время до сих пор неизвестно, по какой причине его забрали и где он находится.

"Говори правду" – объединение, которое начало в Беларуси кампанию на основе которой в президенты баллотировались несколько человек в разные годы.

Напомним:

  • После выборов президента Беларуси в августе 2020 режим Александра Лукашенко расправился почти со всеми политическими оппонентами. В частности, Светлана Тихановська выехала из страны, ее муж, который хотел баллотироваться находится в тюрьме, Мария Колесникова сидит в СИЗО, а Виктора Бабарыка судят.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьоппозиция
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