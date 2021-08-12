Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Экс-кандидата в президенты задержали в Беларуси

Четверг, 12 августа 2021, 15:45
Фото: Tut.BY

Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики.

Источник: Правозащитный центр "Вясна"

Детали: Дмитриев – является сопредседателем общественной организации "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии".

Силовики задержали его утром. В то же время до сих пор неизвестно, по какой причине его забрали и где он находится.

"Говори правду" – объединение, которое начало в Беларуси кампанию на основе которой в президенты баллотировались несколько человек в разные годы.

Напомним:

  • После выборов президента Беларуси в августе 2020 режим Александра Лукашенко расправился почти со всеми политическими оппонентами. В частности, Светлана Тихановська выехала из страны, ее муж, который хотел баллотироваться находится в тюрьме, Мария Колесникова сидит в СИЗО, а Виктора Бабарыка судят.

Темы: Беларусьоппозиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

фотоПоставляли минудобрения из России: компанию уличили в неуплате миллиардных налогов

Все новости...
Беларусь
Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси
Из конституции Беларуси хотят изъять положение о нейтралитете страны
В Беларуси чемпиону мира по кикбоксингу дали 2,5 года колонии за протест
Последние новости
00:17
Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"
23:58
видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
23:32
США планируют одобрить третью прививку от COVID-19 для отдельных категорий граждан
23:10
ВОЗ создаст новую группу для изучения происхождения COVID
22:47
МИД призывает украинцев немедленно ехать из Афганистана
22:23
видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана
22:08
Новости экономики: сеть российских супермаркетов, "большое строительство" в Укрзализныце
21:49
фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио
21:30
Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком - СМИ
21:12
Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции
Все новости...