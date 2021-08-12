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СБУ розпочинає масштабні навчання на Донеччині і Луганщині: зі зброєю і технікою

Четвер, 12 серпня 2021, 16:59
СБУ

Служба безпеки України 13 серпня розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

Джерело: 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

Деталі: Вказано, що тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки.

СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки.

Громадянам нагадують, що при необхідності пересування містом потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до незаконних збройних формувань, жителів закликають негайно повідомляти силовикам.

Українська правда
Теми: СБУДонбас


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