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СБУ начинает масштабные учения в Донецкой и Луганской областях: с оружием и техникой

Четверг, 12 августа 2021, 16:59
СБУ

Служба безопасности Украины 13 августа начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: 2 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Детали: Указано, что тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.

СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Гражданам напоминают, что при необходимости передвижения по городу нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к незаконным вооруженным формированиям, жителей призывают немедленно сообщать силовикам.

Темы: СБУДонбасс
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