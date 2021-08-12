Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Німеччині у квартирі ймовірного шпигуна РФ знайшли російські прапори і нашивку "Беркуту"

Четвер, 12 серпня 2021, 18:13
В Німеччині у квартирі ймовірного шпигуна РФ знайшли російські прапори і нашивку Беркуту
all photo: Nick Edwards

Газета Daily Mail опублікувала фотографії з квартири британця, підозрюваного у шпигунстві на РФ, у якій виявили кілька російських прапорів та нашивку розформованого в Україні підрозділу "Беркут".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Затриманий у Німеччині британець Девід Сміт служив охоронцем при посольстві Британії в Берліні. За інформацією The Guardian, він був приватним підрядником, тож не має дипломатичного імунітету. 

Видання Daily Mail пише, що затриманий виявився фанатом військової та нацистської історії. У його квартирі в Потсдамі неподалік Берліна виявили як мінімум два російських прапори і три радянських військових кашкети.

Книжкові полиці в його квартирі забиті російськомовними книжками і військовою літературою, в тому числі двома книгами про 12-ту танкову дивізію СС "Гітлерюгенд".

На одній з полиць можна побачити нашивку українського спецпідрозділу "Беркут", розформованого після проявів неймовірної жорстокості під час Революції гідності.

 

Серед примітних речей, знайдених у квартирі, - розпізнавальні знаки Балтійського, Чорноморського, Північного і Тихоокеанського флотів РФ, а також російські військові відзнаки.

Багато книг на його полицях стосуються психології, в тому числі книги під назвою "Путівник по мозку", "Психологічний вплив", "Відкрита підсвідомість" і дві книги Зигмунда Фрейда.

Також є книги з історії Першої світової війни, кілька текстів німецькою мовою і одна книга під назвою "Червоний партизан" - мемуари радянського бійця опору в тилу нацистів під час Другої світової війни.

Назва ще однієї книги - "Секс. Повний ілюстрований посібник".

Інші назви книг:  "Військова історія Німеччини", "За народ і фюрера: спогади ветерана 1-ї танкової дивізії СС "Лейбштандарт", "Винищувачі та бомбардувальники", "Східний фронт", "Фронтова Україна".

Підозрюваний, як стверджується, працював на російську розвідку як мінімум з листопада 2020 року. Його підозрюють у тому, що він щонайменше один раз передавав куратору документи в обмін на гроші. 

Прокуратура Німеччини повідомила, що арешт ймовірного шпигуна є результатом спільного розслідування влади Німеччини та Британії.

Підозрюваний перебував під наглядом британських і німецьких слідчих, в число яких, як вважають, входила розвідувальна служба МІ5. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаВелика БританіяРосіяБеркутшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: