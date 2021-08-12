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В Німеччині у квартирі ймовірного шпигуна РФ знайшли російські прапори і нашивку "Беркуту"

Четвер, 12 серпня 2021, 18:13
all photo: Nick Edwards

Газета Daily Mail опублікувала фотографії з квартири британця, підозрюваного у шпигунстві на РФ, у якій виявили кілька російських прапорів та нашивку розформованого в Україні підрозділу "Беркут".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Затриманий у Німеччині британець Девід Сміт служив охоронцем при посольстві Британії в Берліні. За інформацією The Guardian, він був приватним підрядником, тож не має дипломатичного імунітету. 

Видання Daily Mail пише, що затриманий виявився фанатом військової та нацистської історії. У його квартирі в Потсдамі неподалік Берліна виявили як мінімум два російських прапори і три радянських військових кашкети.

Книжкові полиці в його квартирі забиті російськомовними книжками і військовою літературою, в тому числі двома книгами про 12-ту танкову дивізію СС "Гітлерюгенд".

На одній з полиць можна побачити нашивку українського спецпідрозділу "Беркут", розформованого після проявів неймовірної жорстокості під час Революції гідності.

 

Серед примітних речей, знайдених у квартирі, - розпізнавальні знаки Балтійського, Чорноморського, Північного і Тихоокеанського флотів РФ, а також російські військові відзнаки.

Багато книг на його полицях стосуються психології, в тому числі книги під назвою "Путівник по мозку", "Психологічний вплив", "Відкрита підсвідомість" і дві книги Зигмунда Фрейда.

Також є книги з історії Першої світової війни, кілька текстів німецькою мовою і одна книга під назвою "Червоний партизан" - мемуари радянського бійця опору в тилу нацистів під час Другої світової війни.

Назва ще однієї книги - "Секс. Повний ілюстрований посібник".

Інші назви книг:  "Військова історія Німеччини", "За народ і фюрера: спогади ветерана 1-ї танкової дивізії СС "Лейбштандарт", "Винищувачі та бомбардувальники", "Східний фронт", "Фронтова Україна".

Підозрюваний, як стверджується, працював на російську розвідку як мінімум з листопада 2020 року. Його підозрюють у тому, що він щонайменше один раз передавав куратору документи в обмін на гроші. 

Прокуратура Німеччини повідомила, що арешт ймовірного шпигуна є результатом спільного розслідування влади Німеччини та Британії.

Підозрюваний перебував під наглядом британських і німецьких слідчих, в число яких, як вважають, входила розвідувальна служба МІ5. 

Теми: НімеччинаБританіяРосіяБеркутшпигунство


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