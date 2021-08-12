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В Германии в квартире предполагаемого шпиона РФ нашли российские флаги и нашивку "Беркута"

Четверг, 12 августа 2021, 18:13
all photo: Nick Edwards

Газета Daily Mail опубликовала фотографии из квартиры британца, подозреваемого в шпионаже на РФ, в которой обнаружили несколько российских флагов и нашивку расформированного в Украине подразделения "Беркут".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Задержанный в Германии британец Дэвид Смит служил охранником при посольстве Великобритании в Берлине. По информации The Guardian, он был частным подрядчиком, поэтому не имеет дипломатического иммунитета.

Издание Daily Mail пишет, что задержанный оказался фанатом военной и нацистской истории. В его квартире в Потсдаме неподалеку от Берлина обнаружили как минимум два российских флага и три советских военных фуражки.

Книжные полки в его квартире забиты русскоязычными книгами и военной литературой, в том числе двумя книгами о двенадцатой танковой дивизии СС "Гитлерюгенд".

На одной из полок можно увидеть нашивку украинского спецподразделения "Беркут", расформированного после проявлений невероятной жестокости во время Революции достоинства.

 

Среди примечательных вещей, найденных в квартире, - опознавательные знаки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов РФ, а также российские военные награды.

Много книг на его полках касаются психологии, в том числе книги под названием "Путеводитель по мозгу", "Психологическое воздействие", "Открытое подсознание" и две книги Зигмунда Фрейда.

Также есть книги по истории Первой мировой войны, несколько текстов на немецком языке и одна книга под названием "Красный партизан" - мемуары советского бойца сопротивления в тылу нацистов во время Второй мировой войны.

Название еще одной книги - "Секс. Полное иллюстрированное пособие".

Другие названия книг: "Военная история Германии", "За народ и фюрера: воспоминания ветерана 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт", "Истребители и бомбардировщики", "Восточный фронт", "Фронтовая Украина".

Подозреваемый, как утверждается, работал на российскую разведку как минимум с ноября 2020 года. Его подозревают в том, что он по меньшей мере один раз передавал куратору документы в обмен на деньги.

Прокуратура Германии сообщила, что арест предполагаемого шпиона стал результатом совместного расследования Германии и Британии.

Подозреваемый находился под наблюдением британских и немецких следователей, в число которых, как полагают, входила и разведывательная служба МИ5.

Темы: ГерманияБританияРосcияБеркутшпионаж
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