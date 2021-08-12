За місця у парламенті Німеччини боротимуться 47 партій

У виборах до Бундестагу Німеччини, які відбудуться 26 вересня, візьмуть участь 47 партій.

Про це повідомив голова Федеральної виборчої комісії Георґ Тіль у четвер, 12 серпня, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, допуск до участі у виборах отримали 54 політичні сили, утім 7 з них не виставили земельних списків кандидатів та не висунули кандидатів у виборчих округах.

40 партій, які беруть участь у виборах до Бундестагу, представлені так званими земельними виборчими списками. Ще 7 політичних партій матимуть своїх кандидатів лише на окремих виборчих округах.

11 партій представлені земельними виборчими списками у кожній з 16 федеральних земель Німеччини.

Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель обиратиметься в усіх землях, окрім Баварії. Традиційний партнер ХДС - Християнсько-соціальний союз (ХСС) - виставляє виборчі списки виключно у Баварії.

Натомість партію "Зелених" не допустили до виборів на території землі Саарланд.

Водночас, як вважається, три політичні сили мають реальні шанси отримати посаду канцлера - ХДС/ХСС, соціал-демократи і "Зелені". Чинна канцлерка Ангела Меркель відбуває останній термін, вона не висуватиме свою кандидатуру.

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