Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За місця у парламенті Німеччини боротимуться 47 партій

Четвер, 12 серпня 2021, 18:59

У виборах до Бундестагу Німеччини, які відбудуться 26 вересня, візьмуть участь 47 партій. 

Про це повідомив голова Федеральної виборчої комісії Георґ Тіль у четвер, 12 серпня, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, допуск до участі у виборах отримали 54 політичні сили, утім 7 з них не виставили земельних списків кандидатів та не висунули кандидатів у виборчих округах.

40 партій, які беруть участь у виборах до Бундестагу, представлені так званими земельними виборчими списками. Ще 7 політичних партій матимуть своїх кандидатів лише на окремих виборчих округах.

11 партій представлені земельними виборчими списками у кожній з 16 федеральних земель Німеччини.

Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель обиратиметься в усіх землях, окрім Баварії. Традиційний партнер ХДС - Християнсько-соціальний союз (ХСС) - виставляє виборчі списки виключно у Баварії. 

Натомість партію "Зелених" не допустили до виборів на території землі Саарланд. 

Водночас, як вважається, три політичні сили мають реальні шанси отримати посаду канцлера - ХДС/ХСС, соціал-демократи і "Зелені". Чинна канцлерка Ангела Меркель відбуває останній термін, вона не висуватиме свою кандидатуру.

Читайте також: Рейтинги затопило: як масштабна повінь вплине на результати німецьких виборів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: