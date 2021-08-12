За места в парламенте Германии будут бороться 47 партий

В выборах в Бундестаг Германии, которые состоятся 26 сентября, примут участие 47 партий

Об этом сообщил глава Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль в четверг, 12 августа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, допуск к участию в выборах получили 54 политические силы, но 7 из них не выставили земельных списков кандидатов и не выдвинули кандидатов в избирательных округах.

40 партий, участвующих в выборах в Бундестаг, представлены так называемыми земельными избирательными списками. Еще 7 политических партий будут иметь своих кандидатов только на отдельных избирательных округах.

11 партий представлены земельными избирательными списками в каждой из 16 федеральных земель Германии.

Христианско-демократический союз Ангелы Меркель будет избираться во всех землях, кроме Баварии. Традиционный партнер ХДС - Христианско-социальный союз (ХСС) - выставляет избирательные списки исключительно в Баварии.

А вот партию "Зеленых" не допустили к выборам на территории земли Саар.

В то же время, как считается, три политические силы имеют реальные шансы получить должность канцлера - ХДС/ХСС, социал-демократы и "Зеленые".

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