Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком - ЗМІ

Четвер, 12 серпня 2021, 21:30
Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком - ЗМІ
фото: Дмитро ларін, уп

Президент України в рамках візиту до США може зустрітися з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. 

Про це повідомило видання ZN.ua з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел, за попередньою програмою візиту Зеленський спершу вирушить у Чикаго, де перебуватиме 28-29 серпня. Там він разом з українською діаспорою відзначить День незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом. 

У Вашингтон Зеленський вилетить 29 серпня ввечері. Згідно з попередньою програмою, він пробуде там один день, 30 серпня, і проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Видання зазначає, що від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися.

31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско у Каліфорнії. Зараз опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічі з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступ президента в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.

За свідченням джерел, програма ще не затверджена остаточно і в ній можливі зміни.

Напередодні поїздки Зеленського міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента України.

Читайте також - В гості до Байдена: відповідаємо на питання про запрошення Зеленського у США

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: