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Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком - СМИ

Четверг, 12 августа 2021, 21:30
фото: дмитрий ларин, уп

Президент Украины в рамках визита в США может встретиться с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Об этом сообщило издание ZN.ua со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По информации источников, согласно с предварительной программой визита Зеленский сначала отправится в Чикаго, где будет находиться 28-29 августа. Там он вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

В Вашингтон Зеленский вылетит 29 августа вечером. Согласно предварительной программе, он пробудет там один день, 30 августа, и проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Издание отмечает, что от идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться.

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско в Калифорнии. Сейчас прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встречи с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступление президента в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

По свидетельству источников, программа еще не утверждена окончательно и в ней возможны изменения.

Накануне поездки Зеленского министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита президента Украины.

Темы: ЗеленскийСША
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