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Таліби заявили про захоплення другого та третього за населенням міст Афганістану

Четвер, 12 серпня 2021, 22:23
Таліби заявили про захоплення другого та третього за населенням міст Афганістану
скріншот

Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.

Джерело: BBC Україна, офіційний представник руху Забіхула Муджахід у Twitter

Пряма мова Муджахіда: "Кандагар повністю завойований".

Деталі: Кандагар є ключовим на півдні країни та другим за населенням після Кабулу.

Наразі незалежні джерела ще не підтвердили захоплення Кандагара, але в соцмережах є відеозаписи бойовиків "Талібану" на вулицях у центрі міста.

Герат на заході Афганістану тижнями перебував в облозі, і в четвер депутат регіональної ради підтвердив ЗМІ, що таліби взяли місто під контроль і захопили офіс губернатора. На відео у соціальних мережах помітно, як таліби бігають та стріляють на центральній вулиці.

Довідково:

Кандагар та Герат - друге та третє міста країни за кількістю населення після столиці - Кабула.

Наразі встановлено, що 11 з 34 столиць провінцій країни перебувають під контролем "Талібану".

"Українська правда" в Threads

Теми: Афганістанбойові дії
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