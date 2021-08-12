Таліби заявили про захоплення другого та третього за населенням міст Афганістану
Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.
Джерело: BBC Україна, офіційний представник руху Забіхула Муджахід у Twitter
Пряма мова Муджахіда: "Кандагар повністю завойований".
Деталі: Кандагар є ключовим на півдні країни та другим за населенням після Кабулу.
Наразі незалежні джерела ще не підтвердили захоплення Кандагара, але в соцмережах є відеозаписи бойовиків "Талібану" на вулицях у центрі міста.
Герат на заході Афганістану тижнями перебував в облозі, і в четвер депутат регіональної ради підтвердив ЗМІ, що таліби взяли місто під контроль і захопили офіс губернатора. На відео у соціальних мережах помітно, як таліби бігають та стріляють на центральній вулиці.
Довідково:
Кандагар та Герат - друге та третє міста країни за кількістю населення після столиці - Кабула.
Наразі встановлено, що 11 з 34 столиць провінцій країни перебувають під контролем "Талібану".
کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021
مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm