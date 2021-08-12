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Талибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

Четверг, 12 августа 2021, 22:23
скриншот

Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.

Источник: BBC Украина, официальный представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter

Прямая речь Муджахида: "Кандагар полностью завоеван".

Детали: Кандагар является ключевым на юге страны и вторым по населению после Кабула.

Сейчас независимые источники еще не подтвердили захват Кандагара, но в соцсетях есть видеозаписи боевиков "Талибана" на улицах в центре города.

Герат на западе Афганистана неделями находился в осаде, и в четверг депутат регионального совета подтвердил СМИ, что талибы взяли город под контроль и захватили офис губернатора. На видео в социальных сетях заметно, как талибы бегают и стреляют на центральной улице.

Справка:

Кандагар и Герат - второй и третий города страны по численности населения после столицы - Кабула.

Установлено, что 11 из 34 столиц провинций страны находятся под контролем "Талибана".

Темы: Афганистанбоевые действия
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