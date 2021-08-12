Талибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана
Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.
Источник: BBC Украина, официальный представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter
Прямая речь Муджахида: "Кандагар полностью завоеван".
Детали: Кандагар является ключевым на юге страны и вторым по населению после Кабула.
Сейчас независимые источники еще не подтвердили захват Кандагара, но в соцсетях есть видеозаписи боевиков "Талибана" на улицах в центре города.
Герат на западе Афганистана неделями находился в осаде, и в четверг депутат регионального совета подтвердил СМИ, что талибы взяли город под контроль и захватили офис губернатора. На видео в социальных сетях заметно, как талибы бегают и стреляют на центральной улице.
Справка:
Кандагар и Герат - второй и третий города страны по численности населения после столицы - Кабула.
Установлено, что 11 из 34 столиц провинций страны находятся под контролем "Талибана".
کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021
مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm