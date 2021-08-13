У Росії вибухнув пасажирський автобус, є жертва і потерпілі

У центрі російського міста Воронеж стався вибух у пасажирському автобусі, одна з потерпілих померла, ще 18 осіб отримали травми.

Джерело: Интерфакс із посиланням на департамент охорони здоров'я Воронезької області та джерела

Деталі: Одна з постраждалих під час вибуху в воронезькому автобусі померла.

"Жінка з відривом нижньої третини гомілки померла в реанімації", - уточнили у департаменті охорони здоров'я.

Відзначається, що "стан трьох людей важкий (знаходяться в реанімації, одна людина в операційній). Стан п'ятьох – середнього ступеня тяжкості, двох – ближчий до задовільного, ще двом людям госпіталізація не знадобилася".

Загальна кількість постраждалих під час вибуху в автобусі в Воронежі – 18 осіб.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом вибуху автобуса в Воронежі. Криміналісти Головного управління криміналістики Слідчого комітету РФ виїхали до місця події.

За словами джерела у службах транспортного нагляду регіону, причиною вибуху стала несправність газового обладнання.

"За попередніми даними, в автобусі виявився несправним один із балонів, встановлених на даху. Стався витік, і прогримів вибух", – сказав співрозмовник агентства.

Устаткування було встановлене кустарним способом. "Газові балони були встановлені на даху. Вибухом його розірвало. Вибиті шибки, зірвана обшивка", – сказало джерело.

Інше ж джерело повідомило, що газового обладнання в автобусі не було. Пресслужба мерії Воронежа вказала, що за паспортом автобус був дизельним.