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В России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие

Пятница, 13 августа 2021, 01:28
ФОТО: twitter

В центре российского города Воронеж произошел взрыв в пассажирском автобусе, одна из пострадавших умерла, еще 18 человек получили травмы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения Воронежской области и источники

Детали: Одна из пострадавших при взрыве в воронежском автобусе умерла.

"Женщина с отрывом нижней трети голени умерла в реанимации", - уточнили в департаменте здравоохранения.

Отмечается, что "состояние трех человек тяжелое (находятся в реанимации, один человек – в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двух – ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не понадобилась".

Общее количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже – 18 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ выехали к месту происшествия.

По словам источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

 

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка, и прогремел взрыв", – сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", – сказал источник.

Другой же источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было. Пресс-служба мэрии Воронежа указала, что по паспорту автобус был дизельным.

 

Темы: Росcиявзрывчрезвычайное происшествие
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