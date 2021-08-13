Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие

Пятница, 13 августа 2021, 01:28
В России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие
ФОТО: twitter

В центре российского города Воронеж произошел взрыв в пассажирском автобусе, одна из пострадавших умерла, еще 18 человек получили травмы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения Воронежской области и источники

Детали: Одна из пострадавших при взрыве в воронежском автобусе умерла.

"Женщина с отрывом нижней трети голени умерла в реанимации", - уточнили в департаменте здравоохранения.

Отмечается, что "состояние трех человек тяжелое (находятся в реанимации, один человек – в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двух – ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не понадобилась".

Общее количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже – 18 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ выехали к месту происшествия.

По словам источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

 

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка, и прогремел взрыв", – сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", – сказал источник.

Другой же источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было. Пресс-служба мэрии Воронежа указала, что по паспорту автобус был дизельным.

 

Темы: Росcиявзрывчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Разведка США не сомневается в словах Путина, что ядерное оружие уже в Беларуси
Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: