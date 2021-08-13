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Трюдо призначить позачергові вибори в Канаді – ЗМІ

П'ятниця, 13 серпня 2021, 02:25
ФОТО: bloomberg

Прем'єр -міністр Канади Джастін Трюдо повідомить у неділю, що він оголошує позачергові вибори 20 вересня.

Джерело: The Associated Press із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Трюдо прагне отримати більшість місць у парламенті, чого його ліберальна партія не досягла два роки тому і мусить покладатися на опозицію у прийнятті рішень.

Саме тому призначить дострокові вибори на 20 вересня.

За інформацією видання, Трюдо хоче використати той факт, що Канада зараз є однією з найбільш вакцинованих країн світу.

Крім того, партія Трюдо може отримати уряд більшості через слабку опозицію.

Популярність прем’єр -міністра Канади дещо знизилася, але боротьба з пандемією його уряду вважається успішною.

49-річний Трюдо став другим наймолодшим прем’єр-міністром в історії Канади, коли його вперше обрали на посаду у 2015 році.

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Теми: Канадавибори


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