Трюдо назначит внеочередные выборы в Канаде – СМИ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщит в воскресенье, что он объявляет внеочередные выборы 20 сентября.

Источник: The Associated Press со ссылкой на информированные источники

Детали: Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, чего его либеральная партия не достигла два года назад и должен полагаться на оппозицию в принятии решений.

Именно поэтому назначит внеочередные выборы 20 сентября.

По информации издания, Трюдо хочет использовать тот факт, что Канада сейчас является одной из самых вакцинированных стран мира.

Кроме того, партия Трюдо может получить правительство большинства из-за слабой оппозиции.

Популярность премьер-министра Канады несколько снизилась, но борьба с пандемией его правительства считается успешной.

49-летний Трюдо стал вторым самым молодым премьер-министром в истории Канады, когда его впервые избрали на должность в 2015 году.

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