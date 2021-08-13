Трюдо назначит внеочередные выборы в Канаде – СМИ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщит в воскресенье, что он объявляет внеочередные выборы.

Источник: The Associated Press со ссылкой на информированные источники

Детали: Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, чего его либеральная партия не достигла два года назад и должен полагаться на оппозицию в принятии решений.

По информации издания, Трюдо хочет использовать тот факт, что Канада сейчас является одной из самых вакцинированных стран мира.

Кроме того, партия Трюдо может получить правительство большинства из-за слабой оппозиции.

Популярность премьер-министра Канады несколько снизилась, но борьба с пандемией его правительства считается успешной.

49-летний Трюдо стал вторым самым молодым премьер-министром в истории Канады, когда его впервые избрали на должность в 2015 году.

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