Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина в англійському Плімуті: шестеро загиблих

П'ятниця, 13 серпня 2021, 03:51
Стрілянина в англійському Плімуті: шестеро загиблих
ФОТО: PA Media

Поліція у Плімуті підтвердила, що шестеро людей, включаючи підозрюваного у стрілянині, загинули внаслідок інциденту.

Джерело: ВВС

Деталі: Поліція повідомила, що три жінки, двоє чоловіків та підозрюваний померли від вогнепальних поранень.

Крім того, повідомляється, що одному з убитих було менше 10 років.

Місцева поліція заявила, що дві жінки і троє чоловіків померли на місці події, а одна жінка померла незабаром у лікарні.

Інцидент не пов’язують із тероризмом. Ведеться розслідування події.

Крім того, поліція шукає очевидців, які могли зняти інцидент, аби запобігти розповсюдженню фото і відео в соцмережах.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: