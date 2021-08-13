Стрілянина в англійському Плімуті: шестеро загиблих

Поліція у Плімуті підтвердила, що шестеро людей, включаючи підозрюваного у стрілянині, загинули внаслідок інциденту.

Джерело: ВВС

Деталі: Поліція повідомила, що три жінки, двоє чоловіків та підозрюваний померли від вогнепальних поранень.

Крім того, повідомляється, що одному з убитих було менше 10 років.

Місцева поліція заявила, що дві жінки і троє чоловіків померли на місці події, а одна жінка померла незабаром у лікарні.

Інцидент не пов’язують із тероризмом. Ведеться розслідування події.

Крім того, поліція шукає очевидців, які могли зняти інцидент, аби запобігти розповсюдженню фото і відео в соцмережах.