Стрельба в английском Плимуте: шесть погибших

Полиция в Плимуте подтвердила, что шесть человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате инцидента.

Источник: ВВС

Детали: Полиция сообщила, что три женщины, двое мужчин и подозреваемый скончались от огнестрельных ранений.

Кроме того, сообщается, что одному из убитых было меньше 10 лет.

Местная полиция заявила, что две женщины и трое мужчин скончались на месте происшествия, а одна женщина умерла вскоре в больнице.

Инцидент не связывают с терроризмом. Ведется расследование происшествия.

Кроме того, полиция ищет очевидцев, которые могли снять инцидент, чтобы предотвратить распространение фото и видео в соцсетях.