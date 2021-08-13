Стрельба в английском Плимуте: шесть погибших
Пятница, 13 августа 2021, 03:51
Полиция в Плимуте подтвердила, что шесть человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате инцидента.
Источник: ВВС
Детали: Полиция сообщила, что три женщины, двое мужчин и подозреваемый скончались от огнестрельных ранений.
Кроме того, сообщается, что одному из убитых было меньше 10 лет.
Местная полиция заявила, что две женщины и трое мужчин скончались на месте происшествия, а одна женщина умерла вскоре в больнице.
Инцидент не связывают с терроризмом. Ведется расследование происшествия.
Кроме того, полиция ищет очевидцев, которые могли снять инцидент, чтобы предотвратить распространение фото и видео в соцсетях.