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За добу в Україні зафіксували 1 263 хворих із коронавірусом і 44 смерті 

П'ятниця, 13 серпня 2021, 08:30
За добу в Україні зафіксували 1 263 хворих із коронавірусом і 44 смерті 

За добу 12 серпня в Україні зафіксували 1 263 нові випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 613 осіб, померли 44 людини, одужали 1 007 осіб.

Джерело: Telegram Коронавірус_інфо

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

Серед нових хворих 73 дитини та 52 медпрацівники.

У четвер зробили 47 355 тестування: методом ПЛР – 22 318, методом ІФА – 8 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 263 864 осіб, із них одужали 2 195 798 осіб, померли 53 217 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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