За сутки в Украине зафиксировали 1 263 больных с коронавирусом и 44 смерти

За сутки 12 августа в Украине зафиксировали 1 263 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1 007 человек.

Источник: Telegram Коронавірус_інфо

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Среди новых больных 73 ребенка и 52 медработника.

В четверг сделали 47 355 тестирований: методом ПЦР – 22 318, методом ИФА – 8 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 904.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 263 864 человек, из них выздоровели 2 195 798 человек, умерли 53 217 больных.

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