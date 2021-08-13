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За сутки в Украине зафиксировали 1 263 больных с коронавирусом и 44 смерти

Пятница, 13 августа 2021, 08:30
За сутки в Украине зафиксировали 1 263 больных с коронавирусом и 44 смерти

За сутки 12 августа в Украине зафиксировали 1 263 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1 007 человек.

Источник: Telegram Коронавірус_інфо

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Среди новых больных 73 ребенка и 52 медработника.

В четверг сделали 47 355 тестирований: методом ПЦР – 22 318, методом ИФА – 8 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 904.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 263 864 человек, из них выздоровели 2 195 798 человек, умерли 53 217 больных.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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