Понад 163 тисячі людей в Україні отримали COVID-щеплення в четвер

163 310 людей вакциновано проти COVID-19 в Україні 12 серпня: одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані – 52 765 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей четвер працювали 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення і 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу – 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого в країні проведено 7 171 758 щеплень.