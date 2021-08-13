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Более 163 тысяч людей в Украине получили COVID-прививку в четверг

Пятница, 13 августа 2021, 08:40

163 310 человек вакцинированы против COVID-19 в Украине 12 августа: одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы – 52 765 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В этот четверг работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу – 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в стране проведено 7 171 758 прививок.

 

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
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