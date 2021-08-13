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В окупованому Криму підтопило Керч, жителів готують до евакуації

П'ятниця, 13 серпня 2021, 09:12

У Керчі в окупованому Криму після нічного дощу підтоплено центральні вулиці, рух по ним перекрито.

Джерело: "Крыминформ" та "РИА Новости" в Telegram

Деталі: Вранці в кримському місті на лінію не вийшов електротранспорт. Деякі маршрути міських автобусів довелося змінити.

Начальниця Кримського гідрометцентру Тетяна Любецька повідомила, що в четвер випало 78 мм опадів. Це відповідає майже двом місячним нормам.

"Вдень (у п'ятницю – ред.) пройдуть дуже сильні дощі, кількість опадів збільшиться", – попередила вона.

Вночі річки на території Керчі вийшли з берегів, підтоплено кілька вулиць і міський стадіон. Масового підтоплення домоволодінь у місті не зафіксовано.

Місцева влада радить мешканцям Керчі в п'ятницю утриматися від поїздок на особистому транспорті та просить їх прибрати свої машини з низинних ділянок міста.

Очікується посилення опадів, можливий розлив річки Мелік-Чесме і підтоплення.

Жителям Керчі наказано готуватися до можливої евакуації: зібрати документи, ліки й запас їжі.

Крім того, біля східного узбережжя Криму в найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів, попередило місцеве МНС.

На 13 і 14 серпня оголошено штормове попередження через очікувані рясні опади на сході півострова.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримпогода
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