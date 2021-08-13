В оккупированном Крыму подтопило Керчь, жителей готовят к эвакуации

В Керчи в оккупированном Крыму после ночного дождя подтоплены центральные улицы, движение по ним перекрыто.

Источник: "Крыминформ" и "РИА Новости" в Telegram

Детали :Утром в крымском городе на линию не вышел электротранспорт. Некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить.

Начальница Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообшила, что в четверг выпало 78 мм осадков. Это соответствует почти двум месячным нормам.

"Днем (в пятницу – ред.) пройдут очень сильные дожди, количество осадков увеличится", – предупредила она.

Ночью реки на территории Керчи вышли из берегов, подтоплены несколько улиц и городской стадион. Массового подтопления домовладений в городе не зафиксировано.

Местные власти советуют жителям Керчи в пятницу воздержаться от поездок на личном транспорте и просят их убрать свои машины с низменных участков города.

Ожидается усиление осадков, возможен разлив реки Мелик-Чесме и подтопления.

Жителям Керчи предписано готовиться к возможной эвакуации: собрать документы, лекарства и запас еды.

Кроме того, у восточного побережья Крыма в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до двух метров, предупредило местное МЧС.

На 13 и 14 августа объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся обильных осадков на востоке полуострова.