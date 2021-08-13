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Ізраїль вимагатиме у дітей в садочках і школах тест на COVID 

П'ятниця, 13 серпня 2021, 09:47

Ізраїль із наступного тижня вимагатиме тестів на COVID для дітей віком від 3 років, які відвідуватимуть школи, басейни, готелі чи спортзали, оскільки кількість інфікованих людей  зростає попри широке охоплення щепленням дорослих.

Джерело: "The Guardian"

Деталі: Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що з наступної середи, 18 серпня, держава фінансуватиме необмежену кількість тестів для дітей у віці від 3 до 11 років.

Служба екстреної допомоги Magen David Adom заявила, що відкрила 120 центрів швидкого тестування на антиген до коронавірусу по всій країні. Скринінг на цих станціях коштує 52 шекелі (близько 17 євро) і дозволяє перевіреним отримати "зелений пропуск", дійсний протягом 24 годин.

Беннетт оголосив, що Ізраїль також розглядає можливість зниження вікової межі для кампанії додаткових щеплень, які поки пропонуються лише особам старше 60 років.

Нещодавно Ізраїль почав вимагати від дітей старше 12 років "зелений квиток", який показував би стан вакцинації, тестування чи одужання від Covid.

Теми: ІзраїльCovid-2019коронавірусепідеміявакцинація


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