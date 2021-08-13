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Израиль будет требовать у детей в садиках и школах тест на COVID

Пятница, 13 августа 2021, 09:47
Израиль будет требовать у детей в садиках и школах тест на COVID

Израиль со следующей недели потребует тестов на COVID для детей от 3 лет, которые намерены посещать школы, бассейны, гостиницы или спортзалы, поскольку количество инфицированных людей растет несмотря на широкий охват прививками взрослых.

Источник: "The Guardian"

Детали: Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что со следующей среды, 18 августа, государство будет финансировать неограниченное количество тестов для детей в возрасте от 3 до 11 лет.

Служба экстренной помощи Magen David Adom заявила, что открыла 120 центров быстрого тестирования на антиген к коронавирус по всей стране. Скрининг на этих станциях стоит 52 шекеля (около 17 евро) и позволяет проверенным получить "зеленый пропуск", действительный в течение 24 часов.

Беннетт объявил, что Израиль также рассматривает возможность снижения возрастного предела для кампании дополнительных прививок, которые пока предлагаются только лицам старше 60 лет.

Недавно Израиль потребовал от детей старше 12 лет "зеленый билет", который показывал бы состояние вакцинации, тестирования или выздоровления от COVID.

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Темы: ИзраильCovid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
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