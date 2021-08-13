У двох областях затримали ексбойовиків, причетних до обстрілів - СБУ

Під час спецоперації в Одеській та Харківській областях контррозвідники Служжби безпеки України затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань, причетних до обстрілів позицій сил АТО.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014 ‒ 2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру за участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Як уточнили УП в пресслужбі СБУ, підозрюваним обрано запобіжний захід – домашній арешт.