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У двох областях затримали ексбойовиків, причетних до обстрілів - СБУ

П'ятниця, 13 серпня 2021, 10:05
У двох областях затримали ексбойовиків, причетних до обстрілів - СБУ

Під час спецоперації в Одеській та Харківській областях контррозвідники Служжби безпеки України затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань, причетних до обстрілів позицій сил АТО.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014 ‒ 2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

 

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру  за участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Як уточнили УП в пресслужбі СБУ, підозрюваним обрано запобіжний захід – домашній арешт.

 

Українська правда

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Теми: СБУАТО
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