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В двух областях задержаны экс-боевики, причастные к обстрелам - СБУ

Пятница, 13 августа 2021, 10:05
В двух областях задержаны экс-боевики, причастные к обстрелам - СБУ

Во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях контрразведчики Служжбы безопасности Украины задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сил АТО.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014 - 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

 

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении за участие в террористической группе или террористической организации.

Как уточнили УП в пресс-службе СБУ, подозреваемым избрана мера пресечения - домашний арест.

 

Украинская правда

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Темы: СБУАТО
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