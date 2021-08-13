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У посольстві Грузії обурені, що українська компанія робить тури до Абхазії

П'ятниця, 13 серпня 2021, 10:35
У посольстві Грузії обурені, що українська компанія робить тури до Абхазії

Посольство Грузії в Україні вважає неприйнятним те, що українська компанія "Кулуар поход" організовує туристичні походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону Абхазія.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь посольства на запит 

Деталі: Дипломатичне відомство зазначило, що дружні відносини між двома країнами "наразі перебувають на високому рівні", був обмін візитами між президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та президентом України Володимиром Зеленським, у яких брали участь також члени урядів.

"Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.

Посольство додало, що звернулося до Міністерства закордонних справ України з цього приводу.

"Беручи до уваги наше стратегічне партнерство, ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії", – підсумовують у відомстві.

За даними МЗС, станом на 11 серпня грузинський уряд не звертався до України з приводу цієї ситуації.

10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія.

У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту "Кулуар поход", збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.

Довідка: Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. 

Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала "незалежність" регіону. Більшість країн цього не зробили. 

Тбілісі вважає Абхазію, як і інший непідконтрольний йому нині сепаратистський регіон Південну Осетію, територіями, окупованими Росією.

"Українська правда" в Threads

Теми: Грузіятуризмдипломатичні відносиниокупаціяАбхазія
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