Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В посольстве Грузии возмущены, что украинская компания делает туры в Абхазию

Пятница, 13 августа 2021, 10:35
В посольстве Грузии возмущены, что украинская компания делает туры в Абхазию

Посольство Грузии в Украине считает неприемлемым то, что украинская компания "Кулуар поход" организовывает туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на ответ посольства на запрос

Детали: Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "в настоящее время находятся на высоком уровне", был обмен визитами между президенткой Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых участвовали также члены правительств.

"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.

Посольство добавило, что обратилось к Министерству иностранных дел Украины по этому поводу.

"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированную территорию Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", – отмечают в ведомстве.

По данным МИД, по состоянию на 11 августа грузинское правительство не обращалось к Украине по поводу этой ситуации.

10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в сепаратистский грузинский регион Абхазия.

В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извиненилась за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.

Справка: Абхазия самовольно провозгласила независимость от Грузии в 1992 году, что привело к открытой войне с Тбилиси.

После пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году Москва признала "независимость" региона. Большинство стран этого не сделали.

Тбилиси считает Абхазию, как и другой неподконтрольный ему сейчас сепаратистский регион Южную Осетию, территориями, оккупированными Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузиятуризмдипломатические отношенияоккупацияАбхазия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Грузия
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: