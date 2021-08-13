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Кількість загиблих через повені в Туреччині зросла до 27

П'ятниця, 13 серпня 2021, 11:05
Кількість загиблих через повені в Туреччині зросла до 27
скріншот із Твіттера

Турецьке агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що повені, які охопили міста в чорноморському регіоні, призвели до загибелі 27 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

25 людей загинули в результаті повені в провінції Кастамону і ще двоє людей загинули в провінції Синоп. У провінції Бартин тривають пошуки зниклої безвісти людини.

Понад 1700 людей було евакуйовано з постраждалих районів, деякі з допомогою вертольотів і катерів. Вертольоти спускали співробітників берегової охорони на даху будівель, щоб врятувати людей.

В результаті повені була пошкоджена енергетична інфраструктура, близько 330 сіл залишилися без електрики.

П'ять мостів обвалилися, багато були пошкоджені, що призвело до перекриття доріг. Частину доріг розмило водою.

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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Теми: Туреччина
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