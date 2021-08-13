Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Число погибших в результате наводнения в Турции возросло до 27

Пятница, 13 августа 2021, 11:05
Число погибших в результате наводнения в Турции возросло до 27
скриншоти из Твиттера

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что наводнения, охватившие города в черноморском регионе, привели к гибели 27 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

25 человек погибли в результате наводнения в провинции Кастамону и еще два человека погибли в провинции Синоп. В провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести человека.

Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые при помощи вертолетов и катеров. Вертолеты спускали сотрудников береговой охраны на крыши зданий, чтобы спасти людей.

В результате наводнения была повреждена энергетическая инфраструктура, около 330 сел остались без электричества.

Пять мостов обвалились, многие были повреждены, что привело к перекрытию дорог. Часть дорог размыло водой.

Напомним, на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Турция
Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: