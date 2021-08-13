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Число погибших в результате наводнения в Турции возросло до 27

Пятница, 13 августа 2021, 11:05
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Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что наводнения, охватившие города в черноморском регионе, привели к гибели 27 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

25 человек погибли в результате наводнения в провинции Кастамону и еще два человека погибли в провинции Синоп. В провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести человека.

Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые при помощи вертолетов и катеров. Вертолеты спускали сотрудников береговой охраны на крыши зданий, чтобы спасти людей.

В результате наводнения была повреждена энергетическая инфраструктура, около 330 сел остались без электричества.

Пять мостов обвалились, многие были повреждены, что привело к перекрытию дорог. Часть дорог размыло водой.

Напомним, на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам.

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Темы: Турция
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