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Україна змінила правила в'їзду для паломників

П'ятниця, 13 серпня 2021, 10:22
Україна змінила правила в'їзду для паломників
Хасиди в Умані Фото ua.news

В Україні змінили правила в’їзду для іноземних громадян, які приїжджають для здійснення паломництва.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МЗС.

Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну повинні мати поліс страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України, покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Також необхідно мати один із таких документів:

  • негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);
  • негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);
  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19;
  • іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19, виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

У разі відсутності вищевказаних документів та у разі неможливості встановлення або відмови від встановлення мобільного додатка "Вдома" особою, яка підлягає самоізоляції, такій особі буде відмовлено у перетині державного кордону України.

При умові отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 іноземець не підлягає самоізоляції після перетину кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонУкраїна
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